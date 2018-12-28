Son Dakika Haberleri: Tsk: Irak Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Tsk: Irak Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

27 dakika önce

TSK Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma gayreti içerisinde olan silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tsk: Irak Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
TSK Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma gayreti içerisinde olan silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:28 Kaynak: DHA

Irak, TSK, Güncel
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