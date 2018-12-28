Tsk: Irak Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
27 dakika önce
TSK Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma gayreti içerisinde olan silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK Irak
kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma gayreti içerisinde olan silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:28 Kaynak: DHA
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