Tsk: "Irak Kuzeyinde İcra Edilen Operasyonlarda Bir Üs Bölgemize Sızma Gayreti İçerisinde Olan...
55 dakika önce
IHAAW205834-GEN/28-12-2018- TSK: "Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgemize sızma gayreti içerisinde olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
IHAAW205834-GEN/28-12-2018
- TSK
: "Irak
kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgemize sızma gayreti içerisinde olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." 28.12.2018 20: 58: 34 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:04 Kaynak: İHA
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