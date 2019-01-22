Tsk, İskenderun Teknik Üniversitesine Helikopter Hibe Etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kullanılamaz durumdaki bir AH-1P Cobra helikopteri, Sivil Havacılık Yüksekokulundaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinde değerlendirilmek üzere İskenderun Teknik Üniversitesine (İSTE) hibe etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kullanılamaz durumdaki bir AH-1P Cobra helikopteri, Sivil Havacılık Yüksekokulundaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinde değerlendirilmek üzere İskenderun Teknik Üniversitesine (İSTE) hibe etti.





Uzun yıllar boyunca terörle mücadelede yaygın bir şekilde kullanıldıktan sonra envanter dışı kalan AH-1P Cobra helikopteri, Sivil Havacılık Yüksekokulundaki öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere, İSTE Merkez Yerleşkesi'ne konuldu.



İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, helikopterin üniversiteye hibe edilmesinin, öğrencileri için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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