TSK kaybolan JAK personeli için tim görevlendirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TSK kaybolan JAK personeli için tim görevlendirdi - Son Dakika

TSK kaybolan JAK personeli için tim görevlendirdi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Su altı Arama ve Kurtarma Tim'inin Tunceli'de eğitim yaparken alabora olan Jandarma Arama Kurtarma timi personelini aramak için bölgeye giderek göreve başladığını bildirdi.

TSK kaybolan JAK personeli için tim görevlendirdi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Su altı Arama ve Kurtarma Tim'inin Tunceli'de eğitim yaparken alabora olan Jandarma Arama Kurtarma timi personelini aramak için bölgeye giderek göreve başladığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, Tunceli'de Munzur Irmağında eğitim yaparken botun alabora olmasıyla kaybolan Jandarma Arama Kurtarma timi personeli Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama ve kurtarma faaliyeti için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Su altı Arama Kurtarma Tim'inin bölgeye giderek göreve başladığını aktardı. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Tunceli, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:18 Kaynak: İHA

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