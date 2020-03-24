TSK kaybolan JAK personeli için tim görevlendirdi - Son Dakika

TSK kaybolan JAK personeli için tim görevlendirdi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Su altı Arama ve Kurtarma Tim'inin Tunceli'de eğitim yaparken alabora olan Jandarma Arama Kurtarma timi personelini aramak için bölgeye giderek göreve başladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Su altı Arama ve Kurtarma Tim'inin Tunceli'de eğitim yaparken alabora olan Jandarma Arama Kurtarma timi personelini aramak için bölgeye giderek göreve başladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Tunceli'de Munzur Irmağında eğitim yaparken botun alabora olmasıyla kaybolan Jandarma Arama Kurtarma timi personeli Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama ve kurtarma faaliyeti için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Su altı Arama Kurtarma Tim'inin bölgeye giderek göreve başladığını aktardı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:18 Kaynak: İHA
Son Dakika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi