İfadesi 2.5 saat süren Şebnem Korur Fincancı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

"İttifaka beni de alın" diyen Hüseyin Baş'a 6'lı masadan ilk yanıt geldi

Hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah İstanbul Kadıköy 'deki evinde gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı , emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, katıldığı bir televizyon programından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia etmiş ve bu sözleri büyük tepki çekmişti.

KADIKÖY'DEKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 20 Ekim'deki PKK/ YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçmiş ve Fincancı, İstanbul Kadıköy'de yaşadığı evde gözaltına alınmıştı.

EVİNDEN KALAŞNİKOF MERMİLERİ ÇIKTI

TTB Başkanı Fincancı'nın evinde yapılan aramada ise örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fincancı, bu sabah adliyeye sevk edildi.