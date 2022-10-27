İfadesi 2.5 saat süren Şebnem Korur Fincancı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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İfadesi 2.5 saat süren Şebnem Korur Fincancı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

27.10.2022 14:35

"Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kimyasal silah kullanıyor" iftirasıyla büyük tepki çeken ve dün sabah İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, soruşturmayı yürüten savcıya yaklaşık 2.5 saat süren bir ifade verdi ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

İfadesi 2.5 saat sürdü! TTB Başkanı Fincancı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Adli tıp uzmanı olan Şebnem Korur Fincancı'nın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İfadesi 2.5 saat sürdü! TTB Başkanı Fincancı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

FİNCANCI İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Fincancı, 2.5 saat süren ifade sonrası savcı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İfadesi 2.5 saat sürdü! TTB Başkanı Fincancı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

NE OLMUŞTU?

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, katıldığı bir televizyon programından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia etmiş ve bu sözleri büyük tepki çekmişti.

KADIKÖY'DEKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 20 Ekim'deki PKK/ YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçmiş ve Fincancı, İstanbul Kadıköy'de yaşadığı evde gözaltına alınmıştı.

İfadesi 2.5 saat sürdü! TTB Başkanı Fincancı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

EVİNDEN KALAŞNİKOF MERMİLERİ ÇIKTI

TTB Başkanı Fincancı'nın evinde yapılan aramada ise örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fincancı, bu sabah adliyeye sevk edildi.

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TSK'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi TSK'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi Son dakika haber... TTB Başkanı Fincancı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Son dakika haber... TTB Başkanı Fincancı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Son Dakika Güncel İfadesi 2.5 saat süren Şebnem Korur Fincancı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İfadesi 2.5 saat süren Şebnem Korur Fincancı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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