Kaftancıoğlu'ndan, TTB Başkanı'nın evinde kalaşnikof mermisi bulunması hakkında açıklama: Onlar sizin iyiliğiniz için

Kim ne kadar oy alıyor? İşte Fakıbaba'nın memleketinde yapılan son anket

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 20 Ekim'deki PKK/ YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti. Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan bugün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.

TTB İÇİN YENİDEN YAPILANMA TALEBİ

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, son verilmesini talep etti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu. Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesi talep etti.

EVİNDE KALAŞNİKOF MERMİLERİ BULUNDU

Gözaltına alınan Fincancı'nın evinde yapılan aramada örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi. Öte yandan TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri de ortaya çıktı.

KAFTANCIOĞLU'NUN PAYLAŞIMI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gözaltına alınan Fincancı'nın evinde bulunanlarla ilgili olarak "Sevgili emniyet mensupları bir Adli Tıpçının evinde, iş yerinde arama yaparsanız eğer ayı haricinde (adli olaya karışmışsa o da olabilir:) kemik, başkasına ait kıl, tüy, kesici-delici alet ve ateşli silah materyalleriyle karşılaşabilirsiniz. Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz için" dedi.

FİNCANCI NE DEMİŞTİ?

Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.