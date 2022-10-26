Fincancı'nın gözaltına alınması sonrası Başsavcılık harekete geçti! TTB'ye kayyum atanması talebinde bulunuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fincancı'nın gözaltına alınması sonrası Başsavcılık harekete geçti! TTB'ye kayyum atanması talebinde bulunuldu

26.10.2022 09:58

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "TSK kimyasal silah kullanıyor" ifadesi sonucu terör propagandası yapmak suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı'nın gözaltına alınmasının ardından harekete geçen Başsavcılık, Türk Tabipleri Birliği'ne kayyum atanması ve yerlerine yeni isimlerin seçilmesi talebinde bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan İstanbul'da gözaltına alındığını bildirdi.

BAŞSAVCILIK'TAN TTB'YE KAYYUM TALEBİ

TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınması gündem yaratırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türk Tabipleri Birliği'ne kayyum atanmasını talep ettiği öğrenildi. Ayrıca Fincancı'nın, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınması mahkemeden talep edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle; ''20.10.2022 tarihinde PKK/ YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine…' şeklindeki Ek 2. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. Fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur.''

NE OLMUŞTU?

PKK/YPG'nin sözde yayın organına konuşan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonları sırasında kimyasal silah kullandığını iddia etmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından, soruşturma başlatmıştı.

''ENVANTERDE KİMYASAL SİLAH YOK''

Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.

BAHÇELİ, VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Dün grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin kapısına kilit vurulmasını, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın vatandaşlıktan çıkarılmasını istemişti.

YORUMLAR
500
TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı Son Dakika: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı, terör propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı Son Dakika: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı, terör propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı

Türk Tabipleri Birliği, Şebnem Korur Fincancı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fincancı'nın gözaltına alınması sonrası Başsavcılık harekete geçti! TTB'ye kayyum atanması talebinde bulunuldu - Son Dakika


Son Dakika
10:00 Halit Kıvanç'ın efsane anısı gündem oldu: Pele'yi keşfeden Türk öldü
09:50 Fincancı'nın gözaltına alınması sonrası Başsavcılık harekete geçti! TTB'ye kayyum atanması talebinde bulunuldu
09:33 Yunanistan yine rahat durmuyor! Cami ve şehitlik olan külliyeyi müzik fakültesi yapıyorlar
09:30 Dünyanın en çekici kadını seçilmişti! Paige Spiranac'ın cadılar bayramı kıyafeti nefes kesti
09:28 Canlı yayında Güneş tutulmasını canlandıran Müge Anlı teneke çaldı: Kaç gündür buna hazırlanıyorum
09:06 TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
09:07 Yunanistan'da 'Ankara'nın 3 hedefi' başlıklı tartışma yaratan Türkiye analizi!
08:25 Savcı Sayan'dan bomba iddia! Muhalefetin adayının kim olacağını açıkladı
08:16 Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sonrası sanat dünyasının ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi
08:16 Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras'tan isyan: Hükümeti eleştiriyorum diye Türkiye yanlısı sanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2022 10:13:31. #1.12#
SON DAKİKA: Fincancı'nın gözaltına alınması sonrası Başsavcılık harekete geçti! TTB'ye kayyum atanması talebinde bulunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement