TSK Kızılay'da 12 Katlı Bir Binayı Orduevine Dönüştürüyor

TSK Kızılay'da 12 katlı bir binayı orduevine dönüştürüyorANKARA - Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş ve ailelerinin görev, izin ve hastalık gibi nedenlerden dolayı Ankara'daki konaklama ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Kızılay'da merkezi bir konumda yer alan 12 katlı bir bina Milli...

TSK Kızılay'da 12 katlı bir binayı orduevine dönüştürüyor



ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş ve ailelerinin görev, izin ve hastalık gibi nedenlerden dolayı Ankara'daki konaklama ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Kızılay'da merkezi bir konumda yer alan 12 katlı bir bina Milli Savunma Bakanlığınca devralınarak uzman erbaş orduevine dönüştürülmekte.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13 Mart 2019 tarihinde orduevi inşaatını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Bakan Yardımcıları ile birlikte denetlemiş ve direktiflerini vermişdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tadilatı devam eden söz konusu orduevi binası Kızılay'ın en merkezi konumunda yer aldığı kaydedilerek, "Bina yerinin seçiminde, misafirhaneye toplu taşım vasıtalarıyla ulaşımın kolay olması, çevresinde sosyal alanların yer alması, hastane ve diğer askeri kurumlara yakın olması faktörleri etkili olmuştur. İzmir Caddesi ile Atatürk Bulvarının birleştiği noktada yer alan uzman erbaş orduevi, yaklaşık 2.850 metrekare kapalı alana sahip olup, 2 bodrum, zemin ve 9 katta toplam 66 odaya ve 169 misafir kapasitesine sahiptir. Uzman erbaş orduevinde 4 kişilik 7 adet, 3 kişilik 32 adet, 2 kişilik 18 adet ve 1 kişilik 9 adet oda yer alacaktır. Misafirlerin konaklama süresince ihtiyaçlarını karşılamaları için kafeterya, ütü odası, çamaşırhane, terzi, berber gibi servis alanları planlanmıştır. Söz konusu binanın bakım ve onarımının 2019 yılının ikinci yarısında tamamlanarak uzman erbaşların kullanımına sunulması planlanmaktadır" denildi.

"Uzman Erbaşlar bu yapılanmanın yanı sıra 189 sosyal tesisten daha diğer statüdeki personel ile birlikte faydalandığı kaydedilerek şöyle denildi:

"Ayrıca sadece Uzman Erbaşların istifade ettiği Ankara'da Etiler Orduevi bünyesinde 100 yataklı, Jandarma Genel Komutanlığı bağlısı Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığı Kışla Gazino Müdürlüğünde 70 yataklı ve İstanbul'da Harbiye Orduevi bünyesinde 37 yataklı Uzman Erbaş vardiya yatakhaneleri bulunmaktadır.

Uzman Erbaşların sosyal tesis imkanlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde; Ankara, İstanbul ve İzmir'de Uzman Erbaş orduevi olarak kullanılabilecek nitelikte yapılara yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında görev yapan Uzman Çavuşlardan bir çalışma grubu kurulmuştur. Çalışma grubunun görüş ve teklifleri projelendirme süreçlerine dahil edilmektedir."

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