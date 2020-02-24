TSK konvoyu İdlib'e girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK konvoyu İdlib'e girdi - Son Dakika

TSK konvoyu İdlib'e girdi

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait yaklaşık 50 araçlık konvoy İdlib'e girdi.

TSK konvoyu İdlib'e girdi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait yaklaşık 50 araçlık konvoy İdlib'e girdi.


Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 50 araçlık yeni bir askeri konvoy siviller için güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla sabah saatlerinde İdlib'e girdi. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de Türk askerlerine eşlik etti. - İDLİB

İdlib, Sabah, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:08 Kaynak: İHA
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