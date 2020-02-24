TSK konvoyu İdlib'e girdi - Son Dakika

TSK konvoyu İdlib'e girdi
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait yaklaşık 50 araçlık konvoy İdlib'e girdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:08 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait yaklaşık 50 araçlık konvoy İdlib'e girdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 50 araçlık yeni bir askeri konvoy siviller için güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla sabah saatlerinde İdlib'e girdi. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de Türk askerlerine eşlik etti. - İDLİB
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