TSK M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti. - İDLİB