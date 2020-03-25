TSK M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi - Son Dakika

TSK M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:50 Kaynak: İHA
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