- TSK, M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi - Son Dakika

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- TSK, M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi
6 saat önce
- TSK M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi.
- TSK M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi
İDLİB - Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:06 Kaynak: İHA
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