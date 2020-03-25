- TSK, M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi - Son Dakika

- TSK M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi

İDLİB - Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti.