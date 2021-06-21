TSK Mehmetçik Vakfı'ndan teşekkür ziyareti - Son Dakika

TSK Mehmetçik Vakfı yöneticileri geçtiğimiz günlerde Mehmetçik Vakfına nakit bağışta bulunan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr Sera Derelioğlu'na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi E.Albay Alp Arslan Eryılmaz, İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili ve Şehit/Gazi Aileleri, İşlemleri Uzmanı İrfan Canbaş Prof. Dr Sera Derelioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Profesör unvanı alan Derelioğlu; ziyaretten çok duygulandığını ve memnun kaldığını ifade ederek, kendisini kutlayan vakıf personeline teşekkürleri ileterek, ülkemizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruyan Mehmetçiklerimize ve onların ailelerine katkıda bulunmanın huzur ve mutluğunu yaşadığını dile getirdi.

Vakıf Temsilcisi Eryılmaz ise TSK Mehmetçik Vakfı'nın icra ettiği bu tür faaliyetlerin, ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunacağını vurgulayarak, ziyaretlerin her türlü şartlara rağmen sürdürüleceğini belirtti.

Eryılmaz ayrıca, TSK Mehmetçik Vakfı'nın şehit aileleri ve gaziler arasındaki sevgi ve güven duygularını, sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirerek, yüce Türk ulusunun takdirine layık olmaya çalıştığını ifade etti. - ERZURUM