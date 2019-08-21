Son Dakika Haberleri: TSK Mehteran Birliği 28 Ağustos'ta Kütahya'da
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TSK Mehteran Birliği 28 Ağustos'ta Kütahya'da

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği, Kütahya'da zaferin 97. yılı kutlamalarına coşku ve renk katacak.

TSK Mehteran Birliği 28 Ağustos'ta Kütahya'da, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği, Kütahya'da zaferin 97. yılı kutlamalarına coşku ve renk katacak.


Kütahya Valiliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında dünyanın en eski ordu bandolarından (TSK) Mehteran Birliği, Kütahya'da konser verecek.


Halka açık konser 28 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de Kütahya Valiliği önünde olacak. - KÜTAHYA

Kütahya Valiliği, Kütahya, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:59 Kaynak: İHA
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