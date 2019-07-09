Son Dakika Haberleri: TSK mensubu 176 muvazzaf asker için gözaltı kararı
Son Dakika Dünya Haber

TSK mensubu 176 muvazzaf asker için gözaltı kararı

39 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) Fetö yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 176 muvazzaf asker için gözaltı kararı çıktı.

TSK mensubu 176 muvazzaf asker için gözaltı kararı, System.String[]
Türkiye'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) Fetö yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 176 muvazzaf asker için gözaltı kararı çıktı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; hakkında yakalama emri verilen askerlerden 100'ü Kara Kuvvetleri, 33'ü Hava Kuvvetleri, 37'si Deniz Kuvvetleri ve altısı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup olduğu bilgisi yer aldı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:22 
Başsavcı, TSK, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunan 3 kişi tutuklandı Erzurum Kalesi'nde yapılan tarihi kazı sonrası 'Yaşayan Kale Projesi' gerçekleştirilecek Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 11:02:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSK mensubu 176 muvazzaf asker için gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]