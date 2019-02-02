TSK Mensubu Askerlerle İlgilenen Mahrem İmam Yakalandı
43 dakika önce
Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan eski binbaşı, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Eskişehir
'de FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan eski binbaşı, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski binbaşı İbrahim Ö. hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı verildi. Şüpheli, Eskişehir Jandarma
Komutanlığı ekiplerince tespit edilen adrese yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve TSK
mensubu askerlerle ilgilenen 'mahrem imam' göreviyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
sorumlusu kişilerden olduğu öne sürülen zanlının jandarmadaki işlemleri sonrası soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA
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