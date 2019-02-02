Son Dakika Haberleri: TSK Mensubu Askerlerle İlgilenen Mahrem İmam Yakalandı

TSK Mensubu Askerlerle İlgilenen Mahrem İmam Yakalandı

43 dakika önce

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan eski binbaşı, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

TSK Mensubu Askerlerle İlgilenen Mahrem İmam Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan eski binbaşı, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski binbaşı İbrahim Ö. hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı verildi. Şüpheli, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen adrese yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve TSK mensubu askerlerle ilgilenen 'mahrem imam' göreviyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu kişilerden olduğu öne sürülen zanlının jandarmadaki işlemleri sonrası soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu

Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 12:41:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSK Mensubu Askerlerle İlgilenen Mahrem İmam Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]