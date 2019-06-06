TSK mensuplarından şehit ve gazi ailelerine anlamlı ziyaret
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Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ramazan Bayramı dolasıyla Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan şehit ve gazi ailelerinin evlerini ziyaret etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:39 Kaynak: İHA
mensupları, Ramazan Bayramı
dolasıyla Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde yaşayan şehit ve gazi ailelerinin evlerini ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Çukurca'da şehit ve gazi ailelerinin evlerini ziyaret etti. Bölgede görevli komutanlar ve askerler, şehit ve gazi ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutlamak için evlerine ziyaretler gerçekleştirdi. Komutanlar ve askerler ayrıca vatandaşlarla ve çocuklarla da bir araya gelerek bayramlarını kutlayıp sohbet etti. - ANKARA
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