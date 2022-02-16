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TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı

16.02.2022 19:40
TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı

GENELKURMAY eski Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, dün vefat eden kardeşi Mustafa Özkök'ün (74), Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

GENELKURMAY eski Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, dün vefat eden kardeşi Mustafa Özkök'ün (74), Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 24'üncü Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kardeşi Mustafa Özkök'ün, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki cenaze törenine katıldı. Özkök için bugün Turgutlu'da, Merkez Pazar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Özkök, ikindide kılınan cenaze namazının ardından kardeşini son yolculuğuna uğurladı. Cenazeye Emekli Orgeneral Hilmi Özkök ile Özkök ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi eski Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter ve vatandaşlar katıldı. Hilmi Özkök, cenazede taziyeleri kabul etti. Mustafa Özkök'ün cenazesi kılınan namazın ardından Turgutlu Kabristanı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi, Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz ve eşi, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Org. Adnan Özbal ve eşi, Ege Ordu Komutanı Org. Ali Sivri ve eşi çelenk gönderdi.


TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı
TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı
TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı
TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı
TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı
TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı
TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı
TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı
TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı
TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı
TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı
TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı
TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı
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Genel Kurmay, Hilmi Özkök, Turgutlu, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSK'nın 24'üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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