TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı - Son Dakika

TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı

5 saat önce

KONYA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı, System.String[]

KONYA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 23 ilde başlattığı operasyonda şu ana kadar 7 şüpheliyi gözaltına aldı. 23 şüpheliyi yakalamak için operasyon sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 30 askerin kimliği tespit edildi. Bu kapsamda, 7'si daha önce ihraç edilen 23'ü muvazzaf toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı üzerine de Konya merkezli 23 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 23 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:36 Kaynak: DHA
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