TSK'nın Barış Pınarı bölgesi halkına destekleri sürüyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki halka gıda, kıyafet ve yakacak yardımı, yaşlı ile çocuklara ise sağlık taraması yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçik, çocukların yüzünü güldürmek ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda, kıyafet ve yakacak yardımı ile yaşlı ve çocuklara sağlık taraması yaptı" dedi.

(Ali Nargüner/İHA)