TSK'nın Barış Pınarı bölgesi halkına destekleri sürüyor - Son Dakika

TSK'nın Barış Pınarı bölgesi halkına destekleri sürüyor
30.01.2021 19:22
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki halka gıda, kıyafet ve yakacak yardımı, yaşlı ile çocuklara ise sağlık taraması yapıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki halka gıda, kıyafet ve yakacak yardımı, yaşlı ile çocuklara ise sağlık taraması yapıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçik, çocukların yüzünü güldürmek ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda, kıyafet ve yakacak yardımı ile yaşlı ve çocuklara sağlık taraması yaptı" dedi.
(Ali Nargüner/İHA)
Son Dakika İki kişiyi yaralayan firari, yakalanacağını anlayınca kendini göğsünden vurdu PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor Başakşehir, tarihinde ilk kez bir maçta 5 gol yedi Sevgilisini öldüren katilin, Arzu Aygün'ün kızına mesaj atıp 500 Euro istediği ortaya çıktı Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Putin, Yunanistan'ın 'bağımsızlık günü' davetini elinin tersiyle itti Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı