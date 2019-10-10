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TSK'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek

34 dakika önce

Selçuk Üniversitesi Senatosu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

TSK'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Selçuk Üniversitesi Senatosu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Üniversite senatosundan Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG VE DAEŞ terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın ülke sınırlarımızın güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun engellenmesine ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya dönük bir harekat olduğu aşikardır. Millet iradesinin temsilcisi olan Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla geçmişte gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi bugün de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı akademi camiası olarak destekliyoruz.

Bu harekatın amacı, ülkemiz karşı terörist saldırıları ortadan kaldırmak, silah gücünü kullanarak ülkelerinden göç etmek zorunda bırakılan insanlara güvenli bölge oluşturmak ve yurtlarına dönmelerini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müsaade etmemek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaktır. Bağımsızlığımıza kasteden, sınır güvenliğimizi tehdit eden bu terör örgütleriyle mücadele uluslararası hukuka ve evrensel değerlere uygun etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Selçuk Üniversitesi Senatosu olarak bu barış harekatının başarıya ulaşmasını niyaz ediyoruz. Bu vesile ile gazilerimize Allah'tan şifa diliyor, Aziz Şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz."

Barış Pınarı Harekatı, Selçuk Üniversitesi, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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