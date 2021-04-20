TSK'nin E-7T HİK uçağı, ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev yaptı - Son Dakika

TSK'nin E-7T HİK uçağı, ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO güvence tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağı tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO güvence tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağı tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 16 Nisan'da Romanya hava sahasındaki görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı gerçekleştirildiği belirtildi. Romanya hava sahasındaki görev kapsamında, elektronik destek ile deniz resmi oluşturma ve paylaşma faaliyetinin de gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, İspanya'daki CAOC (Combined Air Operations Centre) Torrejon'a tespitlerin bildiriminin sağlandığı kaydedildi.

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