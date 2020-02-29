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TSK'nın Esad rejimine verdiği karşılıkta 3 general de öldürüldü
32 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurları arasında 3 generalin de olduğu öğrenildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurları arasında 3 generalin de olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:48
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