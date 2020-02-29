TSK'nın Esad rejimine verdiği karşılıkta 3 general de öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TSK'nın Esad rejimine verdiği karşılıkta 3 general de öldürüldü - Son Dakika Ekonomi

TSK'nın Esad rejimine verdiği karşılıkta 3 general de öldürüldü

32 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurları arasında 3 generalin de olduğu öğrenildi.

TSK'nın Esad rejimine verdiği karşılıkta 3 general de öldürüldü, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurları arasında 3 generalin de olduğu öğrenildi.

İdlib, TSK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz
TSK, İdlib'de İran destekli 21 teröristi öldürdü Suriyeli muhalifler Kefr Uveyd köyünü ele geçirdi İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 21:21:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TSK'nın Esad rejimine verdiği karşılıkta 3 general de öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]