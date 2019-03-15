Son Dakika Haberleri: TSK'nin Fetö ile Yoğun Mücadelesi

TSK'nin Fetö ile Yoğun Mücadelesi

59 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmaya devam ederken, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de sürdürüyor.

TSK'nin Fetö ile Yoğun Mücadelesi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmaya devam ederken, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm terör örgütlerine yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında bölücü terör örgütüne büyük darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik, karargah ve kurumlarda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar, çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Bu kapsamda, önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak, yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda son olarak bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 171, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 48 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 215 olmak üzere toplam 434 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'dan bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 920 oldu.

Öte yandan, söz konusu süre içinde 104 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:36 Kaynak: AA

TSK, Güncel
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