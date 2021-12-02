Üye Girişi
TSK'nın gösterisi nefes kesti: Askeri araçlar göletten yüzerek geçti - Son Dakika

TSK'nın gösterisi nefes kesti: Askeri araçlar göletten yüzerek geçti

02.12.2021 10:32
TSK'nın gösterisi nefes kesti: Askeri araçlar göletten yüzerek geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerince Kırklareli'nde gerçekleştirilen 'İstihkam Yetenekleri Gösterisi" nefes kesti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Kırklareli'nde gerçekleştirilen 'İstihkam Yetenekleri Gösterisi" nefes kesti.

5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından, Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde (Kırklareli) "İstihkam Yetenekleri Gösterisi" icra edildi.

Gerçeğini aratmadı

Senaryo gereği ilk olarak, gölettin karşısında bulunan bir düşman ülkeye yapılacak taarruz nedeniyle Mehmetçik fiberglas botlar ile göletten sessiz bir şekilde karşı kıyıya geçti. Daha sonra sis bombaları atılmasının ardından, bölgeye hücum botları ile takviye birlikler sevk edildi. Senaryo gereği çatışmanın yaşandığı bölgeye, hızlı bir şekilde askeri araçların intikali için gölette çalışmalar başlatıldı. Karşı kıyının güvenli hale gelmesinin ardından zırhlı askeri araçlar göletten yüzerek bölgeye intikal ettirildi. Ardından karadan da gitme yeteneğine sahip araç olan Seyyar Yüzücü Hücum Köprü (SAMUR), katlanabilir şerit yüzücü köprü ve sabit köprüler kurularak, tanklar ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişleri sağlandı. Senaryo gereği nefes kesen gösteri gerçeğini aratmadı. - KIRKLARELİ

TSK'nın gösterisi nefes kesti: Askeri araçlar göletten yüzerek geçti
TSK'nın gösterisi nefes kesti: Askeri araçlar göletten yüzerek geçti
TSK'nın gösterisi nefes kesti: Askeri araçlar göletten yüzerek geçti
TSK'nın gösterisi nefes kesti: Askeri araçlar göletten yüzerek geçti
TSK'nın gösterisi nefes kesti: Askeri araçlar göletten yüzerek geçti
TSK'nın gösterisi nefes kesti: Askeri araçlar göletten yüzerek geçti
TSK'nın gösterisi nefes kesti: Askeri araçlar göletten yüzerek geçti

Kırklareli, Tragger, İcra, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TSK'nın gösterisi nefes kesti: Askeri araçlar göletten yüzerek geçti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski kocası tarafından öldürülen Aylin Hayriye Alkutay, Ülkü Ocakları yöneticisi çıktı 11:29 Eski kocası tarafından öldürülen Aylin Hayriye Alkutay, Ülkü Ocakları yöneticisi çıktı Vitor Pereira, Fenerbahçe'de kalmanın yolunu buldu! Rize maçında sürpriz yapacak 11:23 Vitor Pereira, Fenerbahçe'de kalmanın yolunu buldu! Rize maçında sürpriz yapacak Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış! 11:21 Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış! Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın 11:10 Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! 10:22 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü 09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar 08:52 Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar

Son Dakika Haberleri
11:28 Eski kocası tarafından öldürülen Aylin Hayriye Alkutay, Ülkü Ocakları yöneticisi çıktı
11:27 Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktılar
11:22 Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü
11:21 Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış!
11:19 Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
11:17 Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor
11:08 Son dakika gündem haberleri
11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler!
10:58 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı
10:54 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı
Dövdü, kurşunladı, hapse atıldı ama yine uslanmadı! Şimdi de ustura ile yüzünü yaraladı! Dövdü, kurşunladı, hapse atıldı ama yine uslanmadı! Şimdi de ustura ile yüzünü yaraladı!         
11:34
Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktılar Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktılar         
11:28
Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü         
11:22
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir         
10:54
Profesör Taşova'dan Omicron varyantı için korkutan sözler: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek Profesör Taşova'dan Omicron varyantı için korkutan sözler: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek         
10:27
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 11:39:55. #1.12#
SON DAKİKA: TSK'nın gösterisi nefes kesti: Askeri araçlar göletten yüzerek geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement