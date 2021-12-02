TSK'nın gösterisi nefes kesti: Askeri araçlar göletten yüzerek geçti - Son Dakika

- TSK'nın gösterisi nefes kesti: Askeri araçlar göletten yüzerek geçti

KIRKLARELİ - Türk Silahlı Kuvvetlerince Kırklareli'nde gerçekleştirilen 'İstihkam Yetenekleri Gösterisi" nefes kesti.

5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından, Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde (Kırklareli) "İstihkam Yetenekleri Gösterisi" icra edildi.

Gerçeğini aratmadı

Senaryo gereği ilk olarak, gölettin karşısında bulunan bir düşman ülkeye yapılacak taarruz nedeniyle Mehmetçik fiberglas botlar ile göletten sessiz bir şekilde karşı kıyıya geçti. Daha sonra sis bombaları atılmasının ardından, bölgeye hücum botları ile takviye birlikler sevk edildi. Senaryo gereği çatışmanın yaşandığı bölgeye, hızlı bir şekilde askeri araçların intikali için gölette çalışmalar başlatıldı. Karşı kıyının güvenli hale gelmesinin ardından zırhlı askeri araçlar göletten yüzerek bölgeye intikal ettirildi. Ardından karadan da gitme yeteneğine sahip araç olan Seyyar Yüzücü Hücum Köprü (SAMUR), katlanabilir şerit yüzücü köprü ve sabit köprüler kurularak, tanklar ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişleri sağlandı. Senaryo gereği nefes kesen gösteri gerçeğini aratmadı.