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Son dakika haberleri: TSK'nin "Hafif Alaşımlı Sabit Köprü"sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruluyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: TSK'nin "Hafif Alaşımlı Sabit Köprü"sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruluyor

16.08.2021 12:01

Son dakika gelişmesine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'nün (HASK), askeri amaçlar haricinde ilk kez sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulumuna başlandığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'nün (HASK), askeri amaçlar haricinde ilk kez sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulumuna başlandığı bildirildi.

Bölgede şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta yaşanan sel, Ayancık'ın iki yakasını birbirine bağlayan Ayancık Deresi üzerinde kurulu iki köprünün yıkılmasına, bir köprünün de zarar görmesine neden oldu.

Sel felaketinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla ilçenin dış dünya ile ulaşımını sağlayan ve sel nedeniyle kapanan kara yolu bağlantıları tekrar sağlandı.

Ardından ilçenin iki yakasını yeniden birbirine bağlamak amacıyla çalışmalar yürütüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının talebi üzerine ilçeye getirilen TSK'ya ait HASK'ın kurulumuna başlandı.

4.3 metre genişliğine ve 40 metre uzunluğa sahip HASK, paletli araçlar için 70 ton, diğer kullanımlar için 96 ton taşıma kapasitesine sahip.

Sivil alanda ilk kez Ayancık'ta kullanılacak HASK ile ilçenin iki yakası birbirine tekrar bağlanacak. HASK'ın başta erzak yardımı olmak üzere ilçede yürütülen arama, kurtarma ve altyapı çalışmaları için önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.

Son dakika haberleri: TSK'nin Hafif Alaşımlı Sabit Köprü sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruluyor
Son dakika haberleri: TSK'nin Hafif Alaşımlı Sabit Köprü sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruluyor
Son dakika haberleri: TSK'nin Hafif Alaşımlı Sabit Köprü sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruluyor
Son dakika haberleri: TSK'nin Hafif Alaşımlı Sabit Köprü sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruluyor

Ayancık, Sinop, TSK, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: TSK'nin 'Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruluyor - Son Dakika


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