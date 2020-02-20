TSK'nın İdlib'deki sevkiyat ve tahkimatları sürüyor - Son Dakika

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TSK'nın İdlib'deki sevkiyat ve tahkimatları sürüyor
16 dakika önce
TSK unsurlarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sevkiyat ve tahkimatları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:15 Kaynak: AA
TSK unsurlarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sevkiyat ve tahkimatları devam ediyor.
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