TSK'nın İdlib'deki sevkiyat ve tahkimatları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK'nın İdlib'deki sevkiyat ve tahkimatları sürüyor - Son Dakika

TSK'nın İdlib'deki sevkiyat ve tahkimatları sürüyor

16 dakika önce

TSK unsurlarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sevkiyat ve tahkimatları devam ediyor.

TSK unsurlarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sevkiyat ve tahkimatları devam ediyor.

TSK'nın İdlib'deki sevkiyat ve tahkimatları sürüyor

İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Muhaliflerin İdlib'e başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 20:32:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TSK'nın İdlib'deki sevkiyat ve tahkimatları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]