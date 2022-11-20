İYİ Partili Aytun Çıray'ın operasyon paylaşımına tepki yağdı: Sizce teröristler ne yapmıştır? - Son Dakika
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İYİ Partili Aytun Çıray'ın operasyon paylaşımına tepki yağdı: Sizce teröristler ne yapmıştır?

20.11.2022 08:52

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İYİ Partili Aytun Çıray'ın, "ABD, 18 Kasım'da resmen vatandaşlarını uyardı ve 'önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin harekat yapacağını' duyurdu. ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?" ifadelerine tepki gösterildi.

13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" düzenledi.

ÜLKEMİZE SALDIRILARDA ÜS OLARAK KULLANILAN BÖLGELER YERLE BİR EDİLDİ

Bakanlıktan, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi; "PKK/KCK/ YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."

İYİ PARTİLİ ÇIRAY'DAN TARTIŞMA YARATACAK PAYLAŞIM

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'a yaptığı hava harekatının ardından tartışma yaratan bir paylaşımda bulundu.

"ABD'YE BİLGİ VERİLDİ Mİ?"

Aytun Çıray, "Pilotlarımız aslan gibi Suriye'nin kuzeyine hava operasyonu yapıyorlar. Ancak 18 Kasım'da resmen vatandaşlarını uyardı ve 'önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin harekat yapacağını' duyurdu. ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?"

İYİ Partili Çıray'ın harekat paylaşımı tartışma yarattı: ABD'ye bilgi verildi mi, sizce teröristler ne yapmıştır?
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Aytun Çıray, İYİ Parti, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Partili Aytun Çıray'ın operasyon paylaşımına tepki yağdı: Sizce teröristler ne yapmıştır? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Aytun Çıray'ın operasyon paylaşımına tepki yağdı: Sizce teröristler ne yapmıştır? - Son Dakika
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