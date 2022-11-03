İzmir Barosu Genel Kurulu'nda TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden avukat gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir Barosu Genel Kurulu'nda TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden avukat gözaltına alındı

03.11.2022 23:45

İzmir Barosu Genel Kurul toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede kimyasal silah kullandığını iddia eden avukat gözaltına alındı.

İzmir Barosu'nun 22 Ekim Cumartesi günü yapılan olağan genel kurulunda konuşma yapan A. T., "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir. Ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır" ifadesini kullandı. Konuşmasının ardından salondan tepkiler yükselirken, kısa süreli arbede de yaşandı.

TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden avukat gözaltına alındı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan avukat A.T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bir grup avukatın da suç duyurusunda bulunduğu Aryen Turan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
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