Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı - Son Dakika
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Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı

12.08.2022 09:54

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Azez'de bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı. Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altında olan bölgede gerçekleşen olayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Esad ile diyalog açıklamasının ardından yaşanması dikkat çekti.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez kentinde Türkiye karşıtı gösteriler başladı. Dün akşam çekildiği iddia edilen görüntülerde öfkeli bir grubun Türk bayrağını yaktığı anlar yer aldı.

ÖZDAĞ'DAN SERT TEPKİ

Sosyal medyada videonun yayılmasının ardından onlarca kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise "Suriyeliler, Ankara-Şam görüşmesini protesto etmek için Suriye ve Türkiye'de olay çıkardılar. Türk dış politikasının nasıl olacağına karar vereceklermiş(!) Zafer Partisi'nin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sığınmacılar Türkiye için tehdittir." açıklamasını yaptı.

Çirkin provokasyon! Suriyeli muhalifler TSK kontrolündeki bölgede Türk bayrağı yaktı

ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMASI SONRASI YAŞANMASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan dün Suriye Devlet Başkanı Esad ile Türkiye arasında bir diyalog olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer, Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi" dedi. Bazı kaynaklar Türk bayrağına karşı yapılan çirkin hareketin, Çavuşoğlu'nun açıklamalarına karşı bir tepki olabileceğini öne sürdü.

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