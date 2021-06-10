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TSK'nın koronavirüs salgını başarılı mücadelesinin formülü: Katı ve sert tedbirler - Son Dakika

TSK'nın koronavirüs salgını başarılı mücadelesinin formülü: Katı ve sert tedbirler

10.06.2021 16:52
TSK'nın koronavirüs salgını başarılı mücadelesinin formülü: Katı ve sert tedbirler, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) koronavirüs salgını ile mücadele 'katı ve sert' tedbirlerle devam ediyor.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) koronavirüs salgını ile mücadele 'katı ve sert' tedbirlerle devam ediyor. Sürecin başından bu yana alınan tedbirler sayesinde harekat bölgelerinde tek bir pozitif vakanın dahi yaşanmaması 'büyük bir başarı' olarak nitelendirilirken, söz konusu bölgelerdeki Mehmetçiğin salgına karşı aşılarının yapıldığı, diğer personelin aşılanması çalışmalarının süratle devam ettiği bildirildi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede TSK, diğer dünya orduları arasında farklı bir konuma yerleşti. Vaka sayılarının personel mevcudu oranına bakıldığında en az pozitif hastanın olduğu TSK bu başarısıyla önemli birçok ülkenin silahlı kuvvetlerini geride bırakmayı sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, bu başarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yurt genelinde alınan önlemlere uyumlu olarak Milli Savunma Bakanlığı'nca alınan önlemlerin büyük etkisi oldu. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde alınan tedbirlerin planlanması ve harfiyen uygulanması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde pozitif vaka sayılarının çok düşük seviyelerde ve kontrol altında tutulmasını sağladı.Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Kovid-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) bir zincir halinde Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Ordu Komutanlıkları, donanma ve hava üsleri olmak üzere alt kademelere kadar tesis edildi. Merkezdeki faaliyetlerle, Bakanlık, bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgına karşı gerekli korumanın oluşturulması amaçlandı. Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerin yakından takip edildiği merkezde takip ve izlemenin yanı sıra planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları da yerine getirildi. TSK'da alınan tedbirlerin uygulanma seviyelerinin izlendiği merkezde, vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalarla muhtemel hal tarzları da geliştirildi. 24 saat esasıyla görev yapılan merkezden, Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ile telekonferans yöntemi ile görüşülerek çalışmalar ve gelişmeler düzenli olarak değerlendirildi.FAALİYETLERİ AKSATMAYACAK ÖNLEMLERKoronavirüsün yanı sıra terörle mücadelesini de aksatmadan sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nde virüsün operasyon bölgelerine sıçramamasına yönelik de önemli tedbirler alındı. Zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi. Bunlarla birlikte Kuvvet Komutanlıkları da bazı özel tedbirleri uygulayarak bu başarıya katkı sağladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca muharip gemiler ana üsleri dışındaki limanlara intikal ettirilerek etkin izolasyon tedbirleri uygulandı. Kuvvet Komutanlıklarında pilotlar başta olmak üzere kritik personel ve özel ihtisaslı personelin vardiyalar şeklinde görev yapabilmeleri için tedbirler alındı. Komutanlıklara ait harp silah araç ve gereçleri ile personelin temas ettiği yerler ve ortak kullanılan alanlar düzenli olarak dezenfekte edildi. Tüm bu önlemlerin uygulaması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarını ve diğer faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirildi. AŞILAMA DEVAM EDİYOR

Katı ve sert uygulanan bu tedbirlerle birlikte Mehmetçiğin aşılanmasına yönelik faaliyetler de hızla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan planlamalar kapsamında onay alan bütün aşılar belirli bir takvim çerçevesinde TSK personeline uygulanıyor. Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların personele uygulanması çalışmaları kapsamında harekat bölgelerindeki personelin aşılanmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Diğer personelin aşılama faaliyetinin halen devam ettiği öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen süreç, vakaların tespit şekli, statü dağılımı, garnizonlardaki sivil vaka sayısı gibi birçok etken dikkate alınarak anlık, noktasal ve dinamik tedbirler alınmaya devam edildiğini belirtti.


Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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