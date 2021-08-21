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TSK'nın kullanmaya başladığı zırhlı araca 2 ülkeden ciddi talep oldu - Son Dakika

TSK'nın kullanmaya başladığı zırhlı araca 2 ülkeden ciddi talep oldu

21.08.2021 16:51

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulan silah taşıyıcı araçlara yenileri eklenecek. Bu amaçla geliştirilerek üzerine anti-tank silah taşıyan kuleler eklenen Pars 4x4'ün 2022 yılı ortalarına doğru ilk sözleşmedeki tüm teslimatlar tamamlanacak. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, 2 ülkeden Pars 4x4 ciddi talep olduğunu söyledi.

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında ilave araçların tedarikine yönelik sözleşme değişikliği imzalandı. STA Projesi kapsamında 260 amfibi özellikteki paletli ve tekerlekli araç teslimatı öngörülürken 20 ayda 200'e yakın paletli Kaplan ve tekerlekli Pars 4x4 STA teslim edildi. Projenin ilk fazının Şubat 2022'de sona ermesi ve ilave araçların teslimatlarının 2023'te başlaması planlanıyor.

ARAÇLARIN ÜZERİNE ANTİ-TANK SİLAH TAŞIYAN KULELER GELİŞTİRİLDİ

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, projenin 2 araç gibi gözükse de 4 farklı ürünü içerdiğini söyledi. Bu kapsamda 2 silah kulesi ve 2 araç geliştirdiklerini belirten Kurt, paletli, 17 ton sınıfındaki Kaplan STA ve Pars 4x4 araçlarının üzerinde anti-tank silah taşıyan kuleler olduğunu bildirdi. Kurt, "2 kule olmasının nedeni, envanterdeki kornet anti-tank füzelerinin kullanılması talep edildi. Öncelikli kornet atabilen kuleleri geliştirdik. Aynı kule altyapısı içinde bilahare ROKETSAN'ın OMTAS kulelerinin de kullanılması öngörüldü. Basit değişikliklerle her iki füzeyi atacak şekilde kuleler tasarlandı." dedi.

ÖNEMLİ YERLİ KAZANIMLAR ELDE EDİLDİ

Projenin ilk 3 yılının tasarım, prototipleme ve kalifikasyon testleriyle geçtiğini dile getiren Kurt, kalifikasyon testlerinde 45 bin kilometre yol kat edildiğini aktardı. Projede önemli yerli kazanımlar olduğunu vurgulayan Kurt, silah kuleleri, atış kontrol sistemleri, seramik zırhlar, aktarma organları, süspansiyon sistemi, karmaşık dişli kutuları gibi bir dizi bileşenin yerli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti.

2022 YILINDA İLK SÖZLEŞMEDE TÜM TESLİMATLAR TAMAMLANACAK

İmzaladıkları ilave sipariş sözleşmesinin, projenin ilk ayağındaki başarıların bir nişanesi olduğunu düşündüğünü belirten Kurt, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün bu yapılanların ötesinde önemli olan, bu sistemlerin kullanıma girmesi ve ardından kullanıcının memnuniyeti. Araçlar normalde birliklere sevk edilir fakat öyle bir sıcak ortamdayız ki araçlar fabrikadan çıkar çıkmaz sıcak bölgelere gönderildi ve oralarda hemen kullanılmaya başlandı. Burada hiçbir hata lüksümüz yoktu. Bu araçların kullanımı da son derece başarılı şekilde devam ediyor. Satış sonrası destek anlamında ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözmeye hazır 7/24 ekiplerimiz hizmet verdiler. Bugüne kadar sözleşmedeki toplam rakamın yarısından fazla teslimat gerçekleşti. 2022 yılı ortalarına doğru ilk sözleşmedeki tüm teslimatlar tamamlanacak. Burada önemli olan işin devamıydı. Sadece bizim için değil ekosistemdeki bütün alt yüklenicilerin büyük bir kesinti olmadan üretime devam etmesi hedefleniyor. Bu konuda Savunma Sanayii Başkanlığımız da büyük gayret gösterdiler, ilave sözleşmemizi de imzaladık. Aslında toplam gereksinimin daha fazla olduğunu biliyoruz ama peyderpey, kesintiye uğramadan teslimata devam edeceğiz. Bir sözleşme tadilatı daha yapılabilir önümüzdeki yıl içinde. Tabi bütçemize bağlı ama ihtiyacın olduğunu biliyoruz."

2 ÜLKEDEN CİDDİ TALEP VAR

Savunma sanayisinde "içeride ürün satmadan, dışarıda satamazsınız" şeklinde bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Kurt, FNSS olarak Pars 8x8 ve Pars 6x6 ile Türkiye'de hiçbir proje başlamadan Malezya ve Umman'da 1 milyar doları aşan ihracata ulaştıklarını belirtti.

Nail Kurt, "Tabi ürünün, TSK gibi repütasyon gücü çok yüksek bir ordu tarafından kullanılmasının büyük bir pazarlama etkisi var. Dolayısıyla bu araçlarda da bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Bir ihtiyaç çıktığında yurt dışında diğer rakiplerimize göre çok büyük avantajlarla gireceğiz. Nitekim şu anda 2 ülkede ciddi talep var özellikle Pars 4x4'e. O projeler gerçekleşmeye yakın olduğunda inşallah müjdeler vereceğiz. İki aracın ciddi ihracat başarılarına da imza atacağını düşünüyorum." dedi.

TSK'nın kullanmaya başladığı zırhlı araca 2 ülkeden ciddi talep oldu

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Silah, TSK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSK'nın kullanmaya başladığı zırhlı araca 2 ülkeden ciddi talep oldu - Son Dakika Ekonomi


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