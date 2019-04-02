Son Dakika Haberleri: TSK'nin Operasyonları Terör Örgütünde Panik Yarattı

TSK'nin Operasyonları Terör Örgütünde Panik Yarattı

46 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK'ya karşı yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü başarılı operasyonlar bölücü terör örgütünde paniğe neden oldu.

TSK'nin Operasyonları Terör Örgütünde Panik Yarattı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK'ya karşı yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü başarılı operasyonlar bölücü terör örgütünde paniğe neden oldu. Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan, örgütteki çözülmenin önüne geçmek için daha önce talimatını verdiği "ölüm orucu" eylemlerinden vazgeçilmesini istedi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TSK'nin son dönemde yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü nokta operasyonlar, PKK'da çözülmeyi hızlandırırken, terör örgütüne katılımları da bitme noktasına getirdi.

Kış koşullarına rağmen süren operasyonlarla bölücü terör örgütü ağır kayıplara uğrarken, terör örgütü elebaşları arasında fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı.

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'ın kendisine yönelik eleştirilerin ve örgütteki çözülmenin önüne geçmek için daha önce talimatını verdiği "ölüm orucu" eylemleriyle ilgili "Artık bu tarz eylemlere yönelmemeliyiz." dediği dikkati çekti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK tarafından geçen günlerde yürütülen ortak operasyonla terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:10 Kaynak: AA

PKK, TSK, Güncel
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