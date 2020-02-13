TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu görüntüler yayınlandı - Son Dakika

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TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu görüntüler yayınlandı
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Halep'in batısında rejime ait hedefleri vurduğuna dair görüntüler yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:33 Kaynak: DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Halep'in batısında rejime ait hedefleri vurduğuna dair görüntüler yayınlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------Tank atışından görüntü
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