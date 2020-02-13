Tsk'nın rejim hedeflerini vurduğu görüntüler yayınlandı - Son Dakika

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Tsk'nın rejim hedeflerini vurduğu görüntüler yayınlandı
6 saat önce
TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu görüntüler yayınlandıSuriye (DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Halep'in batısında rejime ait hedefleri vurduğuna dair görüntüler yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:54 Kaynak: DHA
TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu görüntüler yayınlandı
Suriye (DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Halep'in batısında rejime ait hedefleri vurduğuna dair görüntüler yayınlandı.
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