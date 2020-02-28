TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada - Son Dakika
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TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hama kenti yakınlarında rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hama kenti yakınlarında rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Suriye'de düzenlenen hain saldırıda 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından rejim unsurlarına düzenlediği saldırılara devam ediyor. TSK, Hama kenti yakınlarında Esad rejimi unsurlarına ateş açtı. Düzenlenen saldırıda 500 kg ağırlığında Caserga tipi roketler ve Bora füzeleri kullanıldı.

(Mahmud Alhalbi/İHA)

TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada

Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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