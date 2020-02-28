Son Dakika › Güncel › TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada - Son Dakika
TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hama kenti yakınlarında rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hama kenti yakınlarında rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Suriye'de düzenlenen hain saldırıda 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından rejim unsurlarına düzenlediği saldırılara devam ediyor. TSK, Hama kenti yakınlarında Esad rejimi unsurlarına ateş açtı. Düzenlenen saldırıda 500 kg ağırlığında Caserga tipi roketler ve Bora füzeleri kullanıldı.
(Mahmud Alhalbi/İHA)
Son Dakika TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu Suriye'de hareketli gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır