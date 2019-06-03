Son Dakika Haberleri: "TSK'nın şerefli generallerine yapılan hadsiz açıklamayı şiddetle kınıyoruz"
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"TSK'nın şerefli generallerine yapılan hadsiz açıklamayı şiddetle kınıyoruz"

54 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:36 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, TSK, Güncel
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