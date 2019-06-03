"TSK'nın şerefli generallerine yapılan hadsiz açıklamayı şiddetle kınıyoruz"
54 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:36 Kaynak: İHA
'ndan yapılan açıklamada, " TSK
'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
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