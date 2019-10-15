- TSK'nın Tel Abyad ve Rasulayn'daki arama tarama çalışmaları devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı Kapsamında Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor