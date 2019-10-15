Son Dakika Haberleri: -TSK'nın Tel Abyad ve Rasulayn'daki arama tarama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel -TSK'nın Tel Abyad ve Rasulayn'daki arama tarama çalışmaları devam ediyor

-TSK'nın Tel Abyad ve Rasulayn'daki arama tarama çalışmaları devam ediyor

35 dakika önce

-TSK'nın Tel Abyad ve Rasulayn'daki arama tarama çalışmaları devam ediyorTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.

- TSK'nın Tel Abyad ve Rasulayn'daki arama tarama çalışmaları devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı Kapsamında Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor

-TSK'nın Tel Abyad ve Rasulayn'daki arama tarama çalışmaları devam ediyor

Telabyad, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:16 Kaynak: İHA
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