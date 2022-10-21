TSK'yla ilgili skandal iddiaları dile getiren TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı geri adım attı: Kimyasal silah kullanılmıştır demedim - Son Dakika
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TSK'yla ilgili skandal iddiaları dile getiren TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı geri adım attı: Kimyasal silah kullanılmıştır demedim

21.10.2022 22:50

TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddilarını dile getiren Türk Tabipleri Birliği Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, kendisiyle ilgili soruşturma başlatılmasının ardından geri adım attı. Fincancı,"Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir" dedi.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı. Teröristlerin cansız bedenlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" diye konuştu. Fincancı, Türkiye'nin derin bir soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini de söyledi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu sözler hem iktidar hem de muhalefet cephesinden tepki çekerken yaşanan gelişmeler sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı.

"SÖYLEDİĞİM ŞEY SORUŞTURMA YAPILSIN"

Hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili Independent Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, "Söylediğim şey etkili soruşturma yapılsın. Bunun bir soruşturmaya konu yapılması beni kriminalize ederek üzerimden topluma gözdağı vermek istiyorlar. 'Bu konuya değinmeyin' demekle bir yandan da şöyle bir görüntü oluşturuyorlar. Hani gerçekten suç işlemişler ve suçlarını örtmeye çalışıyorlarmış izlenimi yaratıyor bu tavır" dedi.

"ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM BEN"

Sözlerini sürdüren Fincancı, "Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. 'Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir' diyorum. Yani görüntüler de bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben 'kimyasal var' demişim gibi lanse ediyor. Onların o şekilde yapması da sorumsuzluk tabii ki. Ben eleştirilerimi de yönelttim kendilerine" dedi.

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Şebnem Korur Fincancı, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TSK'yla ilgili skandal iddiaları dile getiren TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı geri adım attı: Kimyasal silah kullanılmıştır demedim - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSK'yla ilgili skandal iddiaları dile getiren TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı geri adım attı: Kimyasal silah kullanılmıştır demedim - Son Dakika
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