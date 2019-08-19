TSK'nın Vuran sayısı 90'a ulaştı
1 saat önce
İlk kez geçen ay TSK envanterine giren Vuran zırhlı araçlarının sayısı artıyor.
İlk kez geçen ay TSK
envanterine giren Vuran zırhlı araçlarının sayısı artıyor. BMC tarafından TSK'ye teslim edilen araç sayısı 90'ı buldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:04
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