Son Dakika Haberleri: TSK'nın Vuran sayısı 90'a ulaştı
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TSK'nın Vuran sayısı 90'a ulaştı

1 saat önce

İlk kez geçen ay TSK envanterine giren Vuran zırhlı araçlarının sayısı artıyor.

TSK'nın Vuran sayısı 90'a ulaştı, System.String[]
İlk kez geçen ay TSK envanterine giren Vuran zırhlı araçlarının sayısı artıyor. BMC tarafından TSK'ye teslim edilen araç sayısı 90'ı buldu.
TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:04 
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