Son Dakika › Güncel › TSK'nin yardım malzemesi taşıyan uçağı İtalya'ya ulaştı - Son Dakika
TSK'nin yardım malzemesi taşıyan uçağı İtalya'ya ulaştı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İtalya'ya ulaştığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İtalya'ya ulaştığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından, "İspanya Madrid'den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, İtalya'nın Roma kentine ulaştı." bilgisi paylaşıldı.
MSB, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçakla göndermişti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:44 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu Sağlık Bakanlığından "İmmün Plazma Tedariki" açıklaması Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı