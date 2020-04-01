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TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Bugünkü yardım bizim...
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TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz"
TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:28 Kaynak: AA
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