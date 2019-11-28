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TSK: Orgeneral Güler ve Orgeneral Gerasimov görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş...
7 saat önce
TSK: Orgeneral Güler ve Orgeneral Gerasimov görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:10 Kaynak: AA
TSK: Orgeneral Güler ve Orgeneral Gerasimov görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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