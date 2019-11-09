Son Dakika Haberleri: TSK personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafoları onarıyor
Son Dakika Güncel TSK personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafoları onarıyor

TSK personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafoları onarıyor

7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yürütüyor.

TSK personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafoları onarıyor, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yürütüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK'nın, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, uzman TSK personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek amacıyla trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor.

Twitter, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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