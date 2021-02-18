TSK personeline ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

TSK personeline ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

18.02.2021 19:47
TSK personeline ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapanı...

TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapanı Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 69. yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu kıvancı dile getirdi.

Bak, bu süre zarfında Türkiye'nin, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenlik ve istikrarının korunmasında vazgeçilmez bir aktör olan NATO'nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olduğunu anımsatarak, "NATO'nun güney sınırında ittifakın karşılaştığı her türlü tehditle mücadele eden Türkiye'nin tüm müttefiklerden gerekli desteği alması, ittifakın güvenilirliği, caydırıcılığı ve itibarının sürdürülebilmesi açısından önem taşımaktadır. Özellikle, bölgede ittifak dışı müttefik arayışlarının ve terör örgütlerinin sahada kullanılabilirlikleri üzerinden meşru addedilmelerinin NATO bünyesinde, birlik ruhuna ve ortak değerleri koruma anlayışına zarar vereceği aşikardır. Bu bağlamda en önemli beklentimiz, müttefiklerimizin, PKK ve PYD/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemizde koşulsuz destek vermeleridir." diye konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, bir ordunun muharebe gücünün yanında en önemli vazgeçilmez unsurlardan birinin, askeri tababet ve askeri tıbbiye sahipliği olduğunu belirtti.

Şahin, Osmanlı ve Cumhuriyet tıbbının 200 yılı aşkın tarihsel birikimine, harp deneyimine ve köklü bir geleneğe sahip Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 39 askeri hastane, 600 sağlık merkezi ve sefer görev hastanelerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kapatıldığını söyledi.

Askeri hastaneler ve askeri hekimliğin bir ihtiyaç, zorunluluk olduğunu ifade eden Şahin, Türkiye gibi zor bir coğrafyada yer alan, uzun süreden bu yana terörle mücadele eden bir ordunun mutlaka askeri hastanelerinin olması gerektiğini kaydetti.

Şahin, "15 Temmuz alçak darbe girişiminin temel hedefi TSK'yı etkisiz hale getirmekti. Askeri hastanelerin kapatılmasıyla bir nevi bu amaca ulaşılmış olundu. Askeri hekim ihtiyacının görmezden gelinmesinin bedelini millet olarak çok ağır ödüyoruz. 600 bin küsur askeri olup da askeri hastanesi olmayan tek ülkeyiz. Askeri hastaneler bir zorunluluktur ve tekrar açılması hayati önem taşıyor." diye konuştu.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, 3000 ek göstergeden yararlanamayan emekli uzman çavuşların hak mağduriyetlerinin giderilmesi, teknik ve kritik devamlılık arz eden önemli özel görevler için istihdam edilen uzman erbaşların görev tanımlarının ve hizmet şartlarının çerçevesinin net olarak belirlenmesini istedi.

Filiz, TSK'nın, yürekleri vatan sevgisiyle dolu, canları pahasına terör örgütleriyle mücadele eden, asker ocağını Peygamber ocağı olarak gören tüm mensuplarının, özlük hakları ve diğer sorunlarının, siyasi mülahazaların dışında bütüncül bir anlayışla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

39 askeri hastane, 1 rehabilitasyon ve bakım merkezi başkanlığının Sağlık Bakanlığına bağlanmasının, sağlık hizmetinin sivil doktorlarca verilmesinin, özellikle ağır yaralıların tedavilerinin yapılmasında büyük sorunlar yaşattığını savunan Filiz, "Barış Pınarı Harekatı sırasında askerimize moral desteği vermek için Akçakale'ye, Ceylanpınar'a gittik, sivil doktorlarımızla görüştük, eksiklikleri onlar da görmüşler ki askeri hastanelerin ve GATA'nın yeniden açılması konusunu onlar da dile getirdiler." diye konuştu.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, kepeğin nasıl elde edildiğini bilmediğini, "Kepek ekin." dediğini savunarak, buğdayın ekilip, biçilip, işlendiğini, kepeğin bundan elde edilen bir ürün olduğunu söyledi. Gaytancıoğlu, "Böyle bir bakan Türkiye tarımına yön verirse fiyaskoyla karşılaşırız." dedi.

Kürsüye getirdiği, mısır, arpa, buğday, kepek, yağlı ve kuru soyayı gösteren Gaytancıoğlu, bütün bunları üretmeleri gerekirken, ithal ettiklerini ifade etti.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, kanun teklifinden, sözleşmeli, muvazzaf ayırt etmeden tüm subay, astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesini beklediklerini ifade ederek, "Artık verilen sözler tutulsun, uzman erbaşlar ve sivil memurlar hak ettikleri değeri görebilsin. Maalesef askerlerimizin maddi, manevi mağduriyetleri henüz, giderilmekten çok uzak." ifadesini kullandı.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, askeri hastanelerin 2016'da OHAL kararnamesiyle kapatılarak Sağlık Bakanlığına devredilmesiyle sağlık hizmetlerinde aksama yaşandığını, TSK'nın doktor ihtiyacının, devlet hizmet yükümlüsü sivil doktorlarca karşılandığını anımsatarak, "Ordudaki sağlık sisteminin bozulmasına sebep olan bu yanlıştan dönülerek, kritik önemdeki hastanelerin tekrar açılarak Milli Savunma Bakanlığına devri muhakkak sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Türkiye'nin nüfus artış oranının giderek düştüğünü, bu düşüşün nedenlerinin araştırılarak, sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Teklifin görüşmeleri, 17. maddede verilen önergeler üzerinden devam ediyor.

Türkiye, Milli, TBMM, TSK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TSK personeline ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


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