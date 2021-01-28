TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda - Son Dakika

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline ilişkin kanun teklifinde, bekledikleri bazı konuların yer almadığını belirterek, "Özellikle binbaşıların makam tazminatı. Bence birinci sırada bu olmalı." dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Her zaman 'Güçlü ordu, güçlü Türkiye' diyoruz. Hep söylediğimiz yapısal sorunlara dönük eksiklikleri de görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kuvvet komutanlıklarının ve Genelkurmay Başkanlığının eşit seviyede Milli Savunma Bakanlığına bağlanmasını eleştiren Çelebi, "Kuvvetlerin üzerinde Genelkurmay olmalı. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığına bağlanmalı. Çünkü bu emir-komuta birliği açısından hiyerarşik olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlemede, yargı sistemiyle ilgili bir öneri olmadığını anlatan Çelebi, "Daha önce askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri kaldırılmıştı. Bize göre bunlar korunmalıydı. Askeri Yargıtay Yargıtay'ın, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Danıştay'ın içinde birer daireye dönüştürülebilir. Eğitim sistemiyle ilgili harp okullarının kuvvetlere bağlı kalması daha doğru olacaktır. Askeri liselerin de tekrar açılması önem arz ediyor." diye konuştu.

Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devrini yanlış bulduklarını, kritik önemdekilerin tekrar açılması gerektiğini belirten Çelebi, askeri hastanelerin, dünyanın büyük ordularında olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığına bağlanması gerektiğini söyledi.

Atama-terfi sistemlerinde bazı değişikler yapıldığını anımsatan Çelebi, "Özellikle son YAŞ'ta 624 albayın geçmiş senelere oranla 2-3 kat fazla emekli edilmesi ciddi soru işaretlerini barındırıyor. Etrafımız ateş çemberiyken bu kadar yetişmiş personelin bir anda emekli edilmesi ters bir durum yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Çelebi, teklifte olmasını bekledikleri ancak gelmeyen bazı konular bulunduğuna işaret ederek, "Özellikle binbaşıların makam tazminatı. Bence birinci sırada bu olmalı. Ciddi bir anomali var. Şu anda 5 bin 680 emekli binbaşımız var. Bunların yaklaşık 2 bin 300'ü sağ. Kıdemli binbaşı eşleri 3 bin 200 lira, binbaşı eşleri 2 bin 750 lira alıyorlar. Dikkat ederseniz, uzman çavuşların emeklisi, binbaşı emeklisinden fazla maaş alıyor. Bu, acil çözülmesi gereken bir sorun. Teklife eklenirse çok memnun olacağız." değerlendirmelerini yaptı.

Astsubayların iki temel sorununa ilişkin çözümün teklifte yer almadığını söyleyen Çelebi, "Görev tazminatı sözü verildi, yapılmadı. Bu yapılırsa astsubaylarımızın emeklilik maaşları da artacaktır. Kademe-derece sorunu dedik. Bunun da sözü verildi. Meslek yüksekokulu mezunu astsubaylarımızın göreve 9. derecenin ikinci kademesinden, lisans mezunlarının ise 8. derecenin birinci kademesinden başlamaları çözülmesi gereken bir mağduriyet." dedi.

Teklifte, uzman çavuşların sorunlarına dair maddeler yer aldığına işaret eden Çelebi, "Güzel gelişmeler. Kadro istekleri var. Komando sınıfına yönelik pozitif ayrımcılık olması güzel ama sadece komandolara değil, topçu sınıfından bir uzman çavuşumuz da örneğin Suriye'de görev yapıyor, aynı yıpranmayı o da yaşıyor. Tüm branşlarda 40 yaş üzerine öncelik verilirse iyi olur." önerisinde bulundu.

Çelebi, astlık-üstlük münasebetlerinin gerçekten sıkıntılı bir durum olduğunu belirterek, "1 senelik uzmanla 20 senelik uzman arasında fak yok. Bu olmalı. 'Çayda dem, askerlikte kıdem' muhabbetini zaten bilirsiniz." dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, TSK'nın ihtiyacı olan bazı eksikliklerin teklifte yer aldığını ancak binbaşılar ile astsubayların bazı sorunlarının çözülmediğini belirtti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 4,5 yıl geçtiğini hatırlatan Ataş, "Ülkemizde artık bazı şeyler oturdu. Artık kuvvetlerin direkt Genelkurmay Başkanı'na bağlanması, onun da Milli Savunma Bakanlığına bağlanarak TSK'daki emir-komuta zincirinin yeniden eskisi gibi inşa edilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Türk ordusunun yaralarını sarmak zorundayız"

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Milli Savunma Komisyonunda asker kökenli milletvekillerinin sözlerinin dikkate alınmadığını savundu.

Erinden generaline kadar TSK üniformasını giyenleri gördüğünde inanılmaz bir saygı hissettiğini belirten Vahapoğlu, "Türkiye'de darbeler tarihini bitirdiler. Bundan sonra aklında hukuk dışı, demokrasi dışı birtakım heveslere kapılan, eli silah tutan ya da eli silah tutanlara emir komuta eden kim varsa boynunu büküp hevesini kursağında bırakmak zorunda. Çünkü Türk ordusu bunun örneğini gösterdi. O zaman Türk ordusunun yaralarını sarmak zorundayız." sözlerini sarf etti.

Alt kademelerin taleplerinin bakanlık içinde karar vericilere ulaşabildiğini tahmin etmediğini dile getiren Vahapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu konular AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye, İYİ Partiye ulaşan taleplerin tamamen dışında. Beni bağışlayın bunlar pansuman tedbirler. Demek ki Sayın Personel Genel Müdürü'ne, Sayın Bakan yardımcılarına ulaşamıyorlar ya da onlar bu mesleğin problemlerine yabancılar, daha öğrenemediler. İletişim kanallarının mutlak surette açık olma zorunluluğu var. Şu anki değişikliğin bir pansuman çalışması olduğunu düşünüyorum. O nedenle subay, astsubay, uzman ve sivil personeli aynı şartlarda; mesaisi, vesairesini içine alacak şekilde toplu, detaylı, ayrıntılı bir temel kanunun hazırlanması gerekiyor."

"1 yıllıkla 20 yıllık uzmanın arasında bir farkın olması gerekir"

Askerlikte kıdemin önemine dikkati çeken Vahapoğlu, "Astsubay görevleri verir, duhule göre belirlenir. 1 yıllıkla 20 yıllık uzmanın arasında bir farkın olması gerekir. Olmaması zaten ordunun disiplinini bozan bir faktördür. Olmadığı takdirde 20 yaşındaki aile terbiyesi müsaitse 'Ağabey' der, büyük sayar değilse hiç adam yerine koymaz. O zaman Suriye'de karşılaştığımız gibi tepesinde Rus uçağı bomba atarken aşağıda kamerayla çekim yapar ya da Genelkurmay Başkanı'nın, Milli Savunma Bakanı'nın arkasından fotoğraf çeker. Bunun sağlanabilmesi için kendi içinde otokontrol sistemini oluşturacak yapının kurulması lazım. Bu da çok zor bir şey değil, kısa bir düzenlemeyle yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Vahapoğlu, "binbaşıların eski çarpık zihniyetten gelen yoksunluklarının düzeltilmesinin elzem olduğunu, bunun kamu maliyesine ciddi bir yük getirmeyeceğini" söyledi.