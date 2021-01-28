TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi (3) - Son Dakika

TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi (3)

28.01.2021 14:57
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi (3), System.String[]

Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talebi ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünün ihtiyaç göstermesi üzerine, Milli Savunma Bakanı onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılacak.

Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talebi ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünün ihtiyaç göstermesi üzerine, Milli Savunma Bakanı onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılacak.

TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi uyarınca Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemeleri yapılacak.

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nda yapılan değişiklikle "Genelkurmay Başkanının" ibaresi "Milli Savunma Bakanının" şeklinde değiştirilerek, Milli Savunma Bakanının görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenecek.

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'na eklenen yeni madde ile Genelkurmay Başkanının seferberlik ve savaş halindeki görev, yetki ve sorumlulukları, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıklarını yapmak. Yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanının oluruyla tatbikatlarda denenmesini sağlamak." olarak belirlenecek.

Teklifle, Uzman Erbaş Kanunu'nda yapılan değişiklikle uzman erbaşların emeklilik yaş haddinin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu gereği 55 yaş olarak belirlenmesi dikkate alınarak, uzman erbaşların sözleşme sürelerinin yaş haddine kadar uzatılabilmesi, uzman erbaşların yaş haddini doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye sevk edilmeleri düzenleniyor.

Uzman erbaşlar, seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen yaş sınırına kadar sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

Olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe bakılmaksızın, ilgisine göre Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının onayını müteakip Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda belirtilen yaş hadlerine kadar birer yıl süreyle uzatılabilecek.

Teklife göre, komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranlar istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanacak. Atama işlemi 40 yaşını doldurdukları yıl içerisinde tamamlanacak. Bunlardan, istihdam edildikleri branşta göreve devam etmek isteyenlerden uygun görülenler, sağlık durumlarının elverişli olduğunu her iki yılda bir alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri halinde aynı branşta göreve devam ettirilecek.

Uzman Erbaş Kanunu'na eklenen geçici madde ile devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra emekli olan veya halen devlet memuru olarak çalışanların hak kaybının önlenmesi maksadıyla düzenleme yapılıyor.

Bu kapsamda, devlet memuru olurken derece ve kademeleri Devlet Memurları Kanunu'na göre yeniden düzenlenmiş olanların bu işlemlerinin iptal edilerek uzman erbaşlıkta geçen süre ile devlet memurluğunda geçen sürenin toplamının Uzman Erbaş Kanunu kapsamında değerlendirilmesi ve buna göre derece, kademe, gösterge ve ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi, eğitim ve öğrenim veya sicil yoluyla intibaklarının yapılması, böylece doğrudan uzman erbaş statüsünden emekli olanlar ile devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra emekli olanların emekli aylıkları arasındaki farkın ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda aylıkları yeniden belirlenenlerin devlet memuru olarak görev yaptıkları süre için hesaplanacak emekli keseneği, kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primi fark tutarları, talep tarihindeki katsayılar esas alınarak, gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, ilgililerin aylıklarından 24 eşit taksitle, kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atanan sivil tabipler harekat, salgınla mücadele ve benzeri ihtiyaçlar kapsamında yurt içi ve yurt dışında iki aya kadar resen görevlendirilebilecek. Bu süre olağanüstü durumlarda Sağlık Bakanı tarafından üç katına kadar uzatılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı kadrolarına atananlar, sağlık hizmeti vermek üzere süre sınırlamasına tabi olmadan birliğinin atamalı olduğu yer dışında icra edilecek yurt içi veya yurt dışı eğitim, atış, spor, tatbikat ve harekat faaliyetlerine görevlendirilebilecek. Kesintisiz 30 gün ve daha fazla olacak şekilde yurt içi ve yurt dışında icra edilen harekat kapsamında birliklerin; tertiplendiği, harekat için hazırlık yaptığı, harekatın icrasına başladığı ve harekatı bilfiil icra ettiği, harekatın muharebe hizmet desteği için gerekli askeri unsurların tertiplendiği veya harekat muharebe hizmet desteğinin sağlandığı Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı veya kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen yerlerde görev yapan personelin devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında buralarda geçirilen fiili sürelerin 1,5 katı alınacak.

Teklife göre astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talebi ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünün ihtiyaç göstermesi üzerine, Milli Savunma Bakanı onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar.

(Sürecek)

Emekli, Milli, TBMM, TSK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi (3) - Son Dakika


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