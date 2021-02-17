TSK personeline ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı - Son Dakika

TSK personeline ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

17.02.2021 19:49
TSK personeline ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, maddelerinin görüşmelerine geçildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, maddelerinin görüşmelerine geçildi.

Teklifin tümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AK Parti Sivas Milletvekili, Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklikle, uzman erbaş emeklilik yaşını 52'den 55'e yükselttiklerini ifade etti. Yılmaz, "Eğer ki sefer döneminde ihtiyaç duyulursa, uzman erbaşlardan 60 yaşına kadar sağlık durumlarının elverişli olması halinde orduya alınabileceğine ilişkin düzenleme yapıldı." dedi.

Yaş sınırı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlardan emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar devlet memuru olarak istihdam edilenlere makam tazminatı ödenmesine, hak kazanamamış olanlara her ay emekli aylıklarıyla birlikte ayrıca 100 Türk lirası ödeme yapılacağını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yine, TSK İç Hizmet Kanunu'nda değişiklik yaptık. Bu değişiklikle kiraya verilen ve üçüncü şahıslara işlettirilenler hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderlerinin genel bütçeden karşılanmasını istedik. Bu maddenin arkasındaki gerekçe kantin hizmetleri bir ticari işletme değildir, kışlalarda Mehmetçik'e verilen bir hizmet olarak görülmesi gerektiğinin düşünülmesini istedik.

TSK Personel Kanunu'nda değişiklik yaparak sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan personele ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9'uncu maddesi hükümlerine göre de ödeme yapılmasına imkan sağladık.

Milli Savunma Bakanlığınca celp ihtiyacı fazlası sağlık sınıflarına mensup yedek subayların güvenlik güçleri ile gazilere sağlık hizmeti veren Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde görevlendirilebilmesi mümkün olacak.

2024-2025 öğretim yılı sonuna kadar Milli Savunma Üniversitesi ve bağlılarında yetkinliği olan emekli kamu görevlilerinin de ders verebilmelerine imkan tanıdık."

Yılmaz, Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nda değişiklik yaparak Milli Savunma Bakanlığının ve Genelkurmay Başkanının seferberlik ve savaş halindeki görev, yetki ve sorumluluklarını yeniden düzenlendiğini söyleyerek, teklif hakkında bilgi verdi.

Trabzon'da ve Rize'de Kovid-19 vakalarındaki haftalık artışın "AK Parti kongrelerinden de kaynaklanmış olabileceğinin" belirtildiğini anımsatan Yılmaz, " Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Yetkililer, bu illerde, taziye için toplanılan evlerde virüsün daha fazla yayıldığını belirtmiş ve uyarılarını yapmıştır." dedi.

Teklifin tümünün tamamlanmasının ardından, maddelerinin görüşmelerine geçildi.

AK Parti, Emekli, Milli, TSK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TSK personeline ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı - Son Dakika


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