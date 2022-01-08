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TSK Sarıkamış şehitleri için paylaştı! İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu - Son Dakika

TSK Sarıkamış şehitleri için paylaştı! İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu

08.01.2022 14:53

Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmi sosyal medya hesabından Sarıkamış'ta şehit düşen askerlerimiz için çok etkileyici bir video paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan videoya "Vatan için, namus için çıkılan bu yoldan dönülmez" notu düşüldü.

1. Dünya Savaşı sırasında, 22 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında gerçekleşen Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümünde şehitlerimiz anılıyor.

"ACISI YÜREĞİMİZDE SÖNMEZ"

TSK'dan da Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımız için anlamlı bir video paylaşıldı. Paylaşımda, "Binlerce can sonsuz oldu, acısı yüreğimizde sönmez. Vatan için, namus için çıkılan bu yoldan dönülmez. Şahit olsun dağlar, şahit olsun taşlar, şehitler ölmez, vatan bölünmez... Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TSK'dan Sarıkamış şehitleri için tüyleri diken diken eden paylaşım

ALİ ERBAŞ ŞEHİTLER İÇİN HATİM DUASI OKUDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılında, donarak şehit olan askerler için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı. Erbaş, "Türkiye genelinde 107 bin hatmi şerifi, bundan 107 sene önce bu topraklarda dinimiz, imanımız, namusumuz, vatanımız, bayrağımız, ezanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhuna hediye eyledik; sen kabul eyle Allah'ım" dedi.

TSK'dan Sarıkamış şehitleri için tüyleri diken diken eden paylaşım

ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜLER

Kars'ta ise on binlerce vatandaş Sarıkamış şehitlerini anmak için ellerinde Türk bayrakları ile soğuk havada meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

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Asker, Vatan, Şehit, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TSK Sarıkamış şehitleri için paylaştı! İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu - Son Dakika


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